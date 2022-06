Soudce kauzy Čapí hnízdo: Termín voleb jsem neřešil

Byl jste prvním soudcem, kdo před deseti lety dovolil televizním kamerám vysílat hlavní líčení tzv. naživo, a to v kauze kolem bývalého šéfa Věcí veřejných Víta Bárty. Máte v plánu něco podobného i v jednací síni při pojednávání případu Čapí hnízdo?

Trochu bych předjímal, ale považuji to za nepravděpodobné s ohledem na vývoj judikatury soudu. Pokud si vzpomínáte, tak v té kauze mě za tento postup odvolací soud kritizoval, podobný názor měl i Nejvyšší soud. Judikatura i soudní praxe se poměrně vyvinuly tak, že spíše se rozhodovací praxe vyšších soudů staví negativně k tomu, aby kamery byly přítomny při provádění dokazování.

Chápu to tak, že vyšší soudní instance jsou v tomto ohledu velmi konzervativní.

Měl jsem na to jiný názor, který jsem odůvodnil jak v soudním rozhodnutí, tak i mimo něj, například v článku v jednom právnickém časopise. Vyvinulo se to ale takto. V současné době je tedy praxe taková, že je hlavní líčení veřejné, je možné si pořizovat zvukový záznam, ale pokud jde o průběh dokazování, tak se většinou kamery nepřipouštějí.

Vybral jste na projednání kauzy Čapí hnízdo největší jednací síň městského soudu. Proč?

Je to kauza, u které se dá předpokládat velký zájem médií, případně veřejnosti. Proto byla vybrána jedna z těch velkých jednacích síní, protože do běžné jednací síně by se nemuseli všichni vejít.

Proč jste nařídil první termín hlavního líčení až na 12. září?

Termín hlavního líčení jsem vyhlásil na začátku června. Protože se k němu volá vysoký počet svědků, také z hlediska časových možností soudu, ostatně i obhajoby, které byly soudu avizovány, je zjevné, že kdyby nějaké hlavní líčení bylo nařízeno v létě, pak by patrně byl velký problém s kolizemi, s dovolenými.

Kolik svědků si váš senát zve?

Hrubý odhad je přibližně čtyřicet svědků.

Proto máte zamluvených tolik termínů v září a v říjnu?

Mám zatím nařízené tři bloky termínů, pět, čtyři a čtyři. Svědci a znalci jsou zatím voláni k prvním dvěma blokům s tím, že třetí je ponechaný jako volný především pro osoby, které se nebudou moci dostavit.

V září jste vynechal týden, na jehož konci se budou konat volby. To byl záměr?

Ne, to nebyl záměr. Tady se vycházelo z toho, kdy je dostupná jednací síň, a také z toho, aby to nepokračovalo dva týdny po sobě.

Už se ale objevily komentáře, že si soud záměrně vybral termíny těsně před volbami.

Při nařizování hlavního líčení se rozhodně nepřihlíželo k termínu voleb.

Když jste soudil případ Víta Bárty, tehdy jste to označil za svou dosud největší kauzu. Překoná ji Čapí hnízdo?

To nedokážu odhadnout. Rozsahem patří mezi největší případy. Pokud jde o složitost a závažnost, těžko se to hodnotí. Podstatná část mé činnosti u Městského soudu v Praze spočívá v souzení poměrně rozsáhlých daňových trestných činů s vysokým počtem obžalovaných, to znamená poměrně složitých věcí.

Jaké další známé případy jste v posledních letech soudil?

Z těch, které procházely médii, to byl v nedávné době například případ korupce odsouzeného Jiřího Junga (bývalého vysokého úředníka finanční správy, který dostal pravomocně osm let vězení za to, že chtěl úplatek deset milionů korun, za nějž chtěl poskytnout neveřejné informace, z požadované částky obdržel polovinu a poté ho za­tkla policie, pozn. red.).

Jaká byla vaše největší kauza svým rozsahem?

Například jsme soudili kauzu daňového úniku (za cca 200 milionů Kč), kde byl obžalován anglický občan Sandhu (Lakhbir Singh Sandhu, obchodník s plynem, pozn. red.), který byl zproštěn obžaloby. Šlo o únik související s Pražskou plynárenskou.

Počítám, že odmítnete ovlivnění či nátlak ze strany výkonné moci a politiků.

To odmítám.

Nemáte v této souvislosti obavy, i kvůli zmíněným volbám a také proto, že jde o Andreje Babiše?

Nemám.

Těšíte se na tento případ?