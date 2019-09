Soud zprostil obžaloby dva muže, kteří měli stát za obřím požárem v Olomouci

Ten měl také nabídnout sto tisíc korun bývalému zaměstnanci Etcimexu Radimu Královi za to, že sklad zapálí. Král, který v minulosti dostal výpověď kvůli alkoholu, měl vniknout do areálu a schovat uvnitř speciálně upravený kanystr s naftou, který společně zakoupili u benzinky. Založení samotného požáru se však dvojici prokázat nepodařilo.

Oba obžalovaní, kterým za obecné ohrožení hrozilo až patnáct let vězení, odmítli i to, že by požár připravovali.