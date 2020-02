Smrt na reprodukční klinice bez trestu

Podle soudu se nepodařilo prokázat, že by lékaři při odběru vajíček či následné péči nějak pochybili, a nelze jim klást k tíži, že nerozpoznali vážnost situace.

Osudný den šly obě ženy na darování vajíček hned po sobě a po zákroku se zotavovaly na stejném pokoji. Jenže něco se pokazilo. Po odběru se ženy stále nemohly vzpamatovat a stěžovaly si na bolesti. Dva lékaři, kteří odběr prováděli, netušili, co se vlastně děje.

Po několika hodinách se konečně rozhodli, že nastalá situace přesahuje jejich možnosti a schopnosti, jedné z žen zavolali záchranku a druhou odvezl do nemocnice lékař vlastním vozem.

Státní zástupce okamžitě podal odvolání, v němž upozornil, že podle judikatury by konání lékařů, byť by bylo jen jedním z důležitých článků řetězu vedoucího ke smrti, mělo být trestné.

„Lze jen těžko hledat spojitost mezi možná déletrvající léčbou prováděnou obžalovanými na jejich klinice, ale stále léčbou, nikoli lhostejností, neopatrností či laxností, a smrtí poškozené a nedbalostní těžkou újmou na zdraví u druhé poškozené. Nejednalo se u obžalovaných o žádné úmyslné či nedbalostní vědomé jednání, které by snad mělo vést ke způsobení následku, který jim státní zástupce přičítá,“ rozhodli soudci.

Obhajobě se podařilo do případu vnést nejistotu zejména tím, že dle jejího tvrzení mohlo být za problémy obou žen vadné anestetikum použité při odběru vajíček. Lahvičku s anestetikem přitom na radu advokáta kliniky vytáhl z odpadu jeden z lékařů poté, co se dozvěděl o úmrtí pacientky.

Advokát pak lahvičku po dvou týdnech od události dovezl na rozbor, který zjistil kontaminaci fekální bakterií, která by se mohla k anestetiku dostat například poté, co by si lékař po použití toalety neumyl ruce. Takto získaný důkaz se stal jedním z hlavních zbraní obhajoby.