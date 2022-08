Šílený zákrok policisty přímo před služebnou v Praze, další přihlíželi

Co napadení předcházelo, není z videa zřejmé. Záznam začíná tím, že muž mladšího vzhledu je u dveří služebny, ze kterých vzápětí vyrazí policista a muže bez varování okamžitě tvrdě udeří rukama do hrudi, až ten upadne na záda na zem.

Pak vyjde policistka, která měla okamžitě zasáhnout a svého kolegu zastavit, ta ovšem přihlíží opakovaným úderům policisty do muže, který je na zemi. Vyjdou další dva policisté, načež uniformovaný násilník na muže na zemi šlápne a několikrát ho opět udeří levou rukou. Ostatní mu pak podle všeho pomáhají s poutáním.

Agresivní útok policisty ve službě na občana, který se možná choval nevhodně(nevím), ale rozhodně to neospravedlňuje postup policistů. Takhle ne, @PolicieCZ , za tohle si Vás neplatíme. https://t.co/w96vSOESHp

„Kontrolní orgány budou detailně zkoumat přiměřenost zásahu policisty, zároveň však budou vyhodnocovat i to, co tomu předcházelo a co není na videu zachyceno,” zmínila Siřišťová s tím, že vnitřní kontrola prověřuje jen útočícího policistu. Jeho kolegyně a dalších dvou policistů, kteří přihlíželi, se prověřování netýká.