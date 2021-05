Řidička zabila holčičku na odrážedle, ze svého SUV ji vůbec neviděla

V té chvíli do ulice začala zabočovat žena za volantem jednoho z největších vyráběných mercedesů.

Děvčátko najelo na retardér, zastavilo a otočilo se na svoji matku. Svědci hypnotizovali přijíždějící auto, popsal tragickou chvíli soudce Michal Kabelík. Těžké SUV se ale nezastavilo, řidička neviděla ani retardér, ani dívenku. „Byla jsem od ní pár metrů a hned jsem se rozběhla. Jenže auto ji přejelo. Řidička vystoupila, byla v šoku, hned jsme volali sanitku. Snažili jsme se malou oživovat, ale když jsem to viděla, bylo jasné, že už je všechno zbytečné,“ popsala tragédii sousedka.

Státní zástupkyně posadila na lavici obžalovaných nejen řidičku, ale také dívenčinu matku. „Nechala ji bez dozoru, neviděla, že nasedla na odrážedlo a odjela 25 metrů daleko. Stejně jako ostatní matky prostor před domy považovala za bezpečné místo a spoléhala, že do ulice nikdo cizí nejezdí. Je jasné, že již byla potrestána nejvyšším trestem, když přišla o své dítě, ale právě s ohledem na to, že se nedoznala a že došlo ke smrti, není namístě upustit od potrestání,“ řekla státní zástupkyně a matce navrhla podmínku.

„Podle názoru místních to byla nejbezpečnější ulice na světě. Život přece nefunguje tak, že všichni musí všechno předpokládat. Na běžného rodiče nelze klást takové nároky, jako že má všechno vědět. Už rok se zabýváme tím, co by bývalo mohlo být uděláno, aby se nehodě předešlo, v této chvíli je ale pohled účastníka úplně jiný,“ dokazoval u soudu advokát matky.