Řidič smetl na hlavní silnici motorkáře, ten na místě zemřel

Podle něj po srážce na místě zemřel 57letý motorkář, jeho o pět let mladší spolujezdkyně byla s těžkým zraněním vrtulníkem převezena do nemocnice v Ostravě. Zraněn byl také 77letý řidič auta a jeho spolujezdkyně. Oba byli odvezeni do nemocnice ve Valašském Meziříčí.