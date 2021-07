Předložil falešnou závěť, aby zdědil miliony. Brněnský soud mu vyměřil šest let

Členská práva ke dvěma družstevním bytům v atraktivní pražské lokalitě a k tomu šperky, peníze a cenné papíry dohromady za 24 milionů korun se pokusil získat 65letý Jaroslav Merta. Problém, že na majetek neměl nárok, vyřešil falešnou závětí. Brněnský krajský soud ho za to poslal na šest let do vězení a k tomu mu ještě přidal pokutu 1,5 milionu korun.