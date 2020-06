Policie zadržela dva Ukrajince, které obvinila z vloupání do domů u Prahy

Za jeden z největších úspěchů teď považují policisté zadržení dvojice cizinců, třetí muž je už ve vazbě. Muži mají podle policejního vyšetřování na svědomí vloupání do 11 domů, ale policie nevylučuje, že se vloupali i do dalších. Domy měla trojice vykrádat v oblasti středních Čech, zejména v Říčanech, na Pardubicku i na Vysočině.

„Zadržené osoby se tady pohybovaly legálně několik let, legálně pracovaly většinou ve stavebnictví,“ uvedl policista v utajení, který patří do skupiny pátrající po pachatelích vloupání. Byli zadržení v Praze, kde policie nyní prohledává místa, kde se zdržovali.

Podle kriminalistů má drtivá většina vloupání stejné znaky. Pachatelé do domů vnikají poničenými dveřmi, francouzskými či klasickými okny. „Obvykle berou šperky, peníze, elektroniku případně parfémy,“ dodával náměstek ředitele středočeské policie Jan Krejčí. Cizinci byli obvinění a jsou ve vazbě, hrozí jim 2 až 8 let vězení.

Podle ředitele středočeské policie Václava Kučery se po jednotlivých případech postupně daří objasňovat i další činy. „Máme 71 podezřelých osob z vloupání do rodinných domů, bylo by naivní si myslet, že každý má na svědomí jen jedno vloupání, ale problémy jsou s dokazováním,“ uvedl Kučera bez dalších podrobností.

„Mnohdy nemůžeme uvolnit informace o průběhu vyšetřování tak, jak by si veřejnost představovala. Nemůžeme to udělat, abychom nenarušili průběh vyšetřování,“ dodal Kučera. Policie však uvedla, že se neprokázalo, že by měl tak velké množství vloupání, jaká lidé nahlásili, na svědomí nějaký organizovaný gang. Od letošního ledna do dubna eviduje středočeská policie 1088 vloupání, což je o 196 skutků více než ve stejném období loňského roku.