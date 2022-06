Počet případů domácího násilí v Brně roste, přispívají k tomu i cizinci

„Obávám se, že s ohledem na situaci bude trend nárůstů případů ještě nějakou dobu pokračovat,“ řekla Andrea Kornetová, která vede republikově unikátní tým, jež se právě domácím násilím v moravské metropoli zabývá už sedmnáct let.

Stoupající případy mezi cizinci jsou o to problematičtější, že policisté narážejí na jazykovou bariéru, stejně jako na nedůvěru vůči detektivům.

„Šlo o údery pěstí do obličeje, v jednom případě vzal útočník také paličku na maso a ženu udeřil do hlavy,“ popsala Kornetová.

Pokud se člověk stane obětí podobného jednání, je podle policistů důležité řešit situaci co nejdříve, čímž se dá předejít eskalaci.

To se bohužel nepovedlo u případu, který nyní policisté řeší. „Muž psal své bývalé přítelkyni ručně psané dopisy, posílal jí vzkazy přes známé a na sociální síti jí vyčítal, že není s ním.

Vyhrožoval jí zabitím tak, že pokud nebudou spolu, odejdou spolu do nebe. A vyvrcholilo to tím, že ji v Brně napadl a bodl nožem do paže,“ popsal vyšetřoval Milan Doležal.