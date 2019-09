Opilý cizinec v Plzni pobodal sportovce, ten přišel o nohu. Útočníkovi hrozí 18 let

„Jeden z nich zakopl a upadl na zem. Radek těm ostatním řekl, aby ho zvedli. To se jim nelíbilo a jeden z nich začal do Radka strkat a poté se přidal i ten druhý,“ popisovala svědkyně, co předcházelo samotnému útoku. Pak útočníci namáčkli jejího přítele ke zdi. „Všimla jsem si, že jeden má v ruce nůž. Tak jsem zařvala ,Pozor nůž´, ale to už bylo pozdě. Radek omdlel a upadl,“ dodala žena.