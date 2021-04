Olomoucký magistrát nemůže k uloženým datům. Hacker si řekl o dva miliony

„V zašifrovaných souborech zanechal zprávu, že pro dešifrování systému požaduje zaslat peněžní prostředky ve výši 100 000 USD ve virtuální měně. Tato transakce nebyla provedena. Prozatím nedošlo k vyčíslení škody, kterou neznámý pachatel městu způsobil. Pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest,“ konstatoval Hejtman.

„IT specialisté ze tří firem pracují na tom, aby obnovili všechna zálohovaná data. Zatím to vypadá, že obnovena budou všechna s výjimkou dat ze dne kybernetického útoku,“ poznamenal Folta.

Stěžejní je nyní podle něj spuštění speciálních aplikací jednotlivých agend úřadu, které s daty pracují. „Je třeba také zajistit, aby na všech odděleních byl alespoň základní počet zcela čistých počítačů a notebooků. Jen s takovými budou pracoviště, která se budou postupně zapojovat do datové sítě, muset pracovat, aby se nestalo, že by se něco do toho systému vrátilo,“ zdůraznil mluvčí.