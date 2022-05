Chladnokrevná poprava, uvedl ke střelbě v Olomouci policista. Podezřelý ve vězení strávil už 48 let

Již v sobotu byl obviněn z pokusu o vraždu. Hrozí mu trest odnětí svobody od 15 do 20 let, případně výjimečný trest. Novinářům to v pondělí řekl kriminalista Jan Lisický.

Muž podle něj hernu sledoval a vyčkával, až ji opustí poslední zákazník. Pak do ní vstoupil. „Snažil se tu s revolverem v ruce pod pohrůžkou, že zbraň bez váhání použije, přimět ženu, která tu obsluhovala, k vydání finanční hotovosti. Žena na jeho požadavek nepřistoupila, peníze vydat odmítla. Vzápětí muž naprosto cíleně a chladnokrevně vystřelil a zasáhl ji do hlavy. Střelnou zbraň poté uschoval za pas a z herny odešel,“ popsal přepadení kriminalista.

Střelné zbraně se útočník na útěku zbavil, kriminalisté ji však objevili. Muž si z herny neodnesl nic. „Přestože to začalo jako loupež, vypadá to, že jej peníze v podstatě až tak nezajímaly,“ poznamenal Lisický.

Zadržený byl už podle něj v minulosti mnohokrát odsouzen, a to i za závažnou násilnou trestnou činnost. V roce 1983 byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 21 let i za vraždu. „Ve výkonu trestu v Leopoldově ubil kladivem svého spoluvězně,“ uvedl k tomu kriminalista.

Zadržený podle něj přiznává jen to, že v herně střílel. „Okolnosti popisuje jinak, než jsou nám známy. Je zkušený recidivista a z toho vyplývá i jeho chování ve vztahu k policii. Přiznává jen to, co je mu jednoznačně prokázáno. On se staví do role, že je starý, že se bránil, že měl strach a byl nervózní, že špatně vidí,“ podotkl Lisický.