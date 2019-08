O odvolání v případě zmláceného číšníka soud rozhodne v říjnu

Vysvětlit se dá podle Procházky spíše následným kopem jednoho z bratří do hlavy poškozeného. „Považuji za krajně nepravděpodobné, aby tento typ zlomeniny vznikl pádem na takto rovnou dlažbu,“ uvedl Procházka. Primář Jiří Hladík mu oponoval zejména v tom, že vpáčení zlomeniny nebylo tak velké, jinak by bylo třeba neurochirurgického zákroku, který proveden nebyl. Zranění podle Hladíka mohl číšník utrpět pádem na zem.

Proti verdiktu si bratři podali odvolání, stejně jako státní zástupkyně. Ta nesouhlasila s kvalifikací činu a trvala na pokusu o vraždu, za který by bratři podle ní měli dostat trest na spodní hranici trestní sazby, která by činila v tomto případě deset až osmnáct let. Alternativně, pokud by odvolací soud její návrh na překvalifikování činu nepřijal, navrhovala tresty oběma bratřím zvýšit o tři roky.