Nizozemští rváči dostali za zmlácení číšníka v centru Prahy 5,5 roku a pět let vězení

Proti verdiktu podali odvolání oba bratři i státní zástupkyně. Ta trvala na tom, aby bratři byli odsouzeni za pokus o vraždu, za který by měli dostat trest na spodní hranici trestní sazby, která by činila v tomto případě deset až osmnáct let. Případně, pokud by odvolací soud její návrh na překvalifikování činu nepřijal, navrhovala tresty oběma bratřím zvýšit o tři roky.