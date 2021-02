Nechtěl jsem ji znásilnit, chtěl jsem jen projet, hájí se obžalovaný z brutální vraždy cyklistky

Za vraždu zvláště surovým způsobem, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a také krádež, mu hrozí 15 až 20 let za mřížemi nebo výjimečný až doživotní trest.

Jednání muselo být odročeno kvůli neúčasti jednoho znalce.

Hrůzná událost se stala loni 15. dubna na polní cestě vedoucí z místní části Olomouce Chválkovic do Bystrovan v místech zvané Čertovy díry, kde si Basler ženu, která jela za svým známým, vyhlédl.

Když se v domluveném čase nevrátila, nahlásila ji rodina jako pohřešovanou. Příbuzní nejprve našli její kolo, mrtvolu poté objevili policisté, ležela několik stovek metrů od polní cesty. Do pátrání po vrahovi se ihned zapojilo na 50 kriminalistů, přes 60 policistů odboru pořádkové služby, kynologové se služebními psy a specialisté z odboru kriminalistické techniky a expertíz. Dopaden byl do 36 hodin.

Basler podle obžaloby po ženě nejprve požadoval sex. Když neuspěl, brutálně ji napadl. „Nejméně pětkrát ji udeřil sekerou do hlavy, další rány směřoval do trupu. Poté ji několikrát bodl kuchyňským nožem do krku a rdousil rukama. Způsobil jí tak mnohočetná vážná zranění, v jejichž důsledku napadená na místě zemřela. Bezprostřední příčinou úmrtí byl krvácivý šok. Žena vykrvácela z proříznuté hrdelní žíly,“ konstatovala státní zástupkyně.

Na stejném místě o den později se pak zmocnil její platební karty i s pinem napsaným na papírku. Jejím prostřednictvím se neoprávněně pokusil vybrat 49 tisíc korun. Podařilo se mu však vybral jen pět tisíc. Za tyto peníze si koupil benzín a další zboží.

Obžalovaný u soudu využil svého práva a odmítl vypovídat. Zároveň žádal, aby jednání probíhalo bez jeho přítomnosti. Soud to však odmítl.

Nechtěl jsem ji znásilnit, chtěl jsem jen projet do Bystrovan z výpovědi Baslera na policii

Policistům se v přípravném řízení k činu doznal. Přesně popsat, co se stalo však nedokázal. Nejprve tvrdil, že konflikt vznikl poté, co ženu, která jela na kole, autem míjel a ona spadla. „Řvala, že jsem debil, že na mě zavolá policajty, že mě nechá zavřít. Nechápal jsem to. Měl jsem tři měsíce po podmínce, zpanikařil jsem a bylo zle,“ řekl policistům.

Tvrdil, že ženu poté naložil do auta a odvezl ji asi sto metrů k remízku, kam ji odtáhl. Ženu tam svlékl téměř do naha. „Předstíral jsem soulož kvůli babě, která tam procházela se psem. Až pak, to už byla mrtvá, jsem ji udeřil sekerou. Nechtěl jsem ji znásilnit, chtěl jsem jen projet do Bystrovan,“ vypověděl tehdy obžalovaný.

Poté výpovědi měnil a popíral. V jedné však připustil, že mu šlo o sex. Když neuspěl, začala prý strkanice a pak ženu napadl. „Chtěl jsem po ní sex, ale byl jsem tak udýchaný, že to nešlo. Jak jsem mohl mít erekci, nevím,“ uvedl obžalovaný.