Nechala umírající matku týdny se zlomeninou a proleženinami. Za týrání dostala 7,5 roku

Verdikt není pravomocný. Obě strany si ponechaly lhůtu na případná odvolání, na dotaz Novinek to sdělil mluvčí soudu Jiří Wažik. Podle pátečního verdiktu se Hlávková svého činu dopustila zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem.

Tresty by si měla odpykat ve věznici s ostrahou. Státní zástupce navrhoval pro Hlávkovou šestileté vězení, obhájce žádal trest pod spodní hranicí trestní sazby, která v tomto případě činí pět až dvanáct let.

Hlávková se ve svém bytě v Berouně o svou matku starala poté, co odmítla jít do domova důchodců. „Tak jsem ji vzala k sobě,“ uvedla u soudu. Podle obžaloby však na sklonku života své matky, asi půl roku až do její smrt v polovině loňského roku, nezajišťovala ani její základní lidské potřeby. Také ji nechala ležet na gauči s otvorem pro vyměšování, až žena utrpěla proleženiny čtvrtého stupně.