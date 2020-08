Na smyšlený příběh o sirotcích vybral spolek milion, případ vyšetřuje policie

„Je nám to velice líto, ale bohužel se celá tahle věc nestala. My jsme chlapcům uvěřili historku o tom, že jim umřeli rodiče. Načapali jsme jednoho z nich, jak krade, a on nám řekl, že krade, protože nemají peníze na jídlo, a že jim umřeli rodiče. Bohužel, a to je naše pochybení, jsme si neověřili informace a chlapcům jsme uvěřili, chtěli jsme pomoct,” uvedla předminulý týden Eva Ptáčková ze Skladu dětských věcí pro pěstouny – Praha 11