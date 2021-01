Muž na Opavsku zneužil desítky nezletilých dívek, platil jim a dával drogy

Několik desítek nezletilých dívek ve věku od 11 do 15 let podle policie zneužil anebo se o to pokusil čtyřicetiletý muž z Opavska. Dívky vyhledával na internetu a za sexuální úsluhy jim nabízel finanční hotovost, většinou šlo o tisíc korun. O případu informovala v úterý mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.