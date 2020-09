Motorák letěl vzduchem, popsal strojvedoucí srážku u Kdyně

„Všimli jsme si, že se motorák snaží brzdit, ale po kolejích se jen smýkal. Měl zablokovaná kola a od náprav mu šel takový bělavý kouř. To už jsme věděli, že je zle. Já jsem se jen pořádně zapřel, natáhl ruce před sebe a sklonil hlavu. Pak přišla šílená šlupka,“ pokračoval muž, který řídí vlaky už čtyři desetiletí a nic podobného na vlastní kůži nezažil.

„My jsme zůstali na kolejích. Když vlak zastavil, vylezli jsme ven a běželi k motoráku. Byl to hrozný pohled. Jenom jsme doufali, že tam nebude nikdo mrtvý. Cestující byli pomlácení a vyděšení. Pomáhali jsme jim dostat se z vozu,“ dodal strojvedoucí pro Právo.

Když viděl, v jakém stavu je kabina motoráku, nevěřil, že to mohl strojvůdce přežít. „Byl tam chudák zaklíněný. Nekomunikoval, byl evidentně v šoku a vážně zraněný. Ale zachoval se jako správný kapitán, který svoji loď neopustí, když jde ke dnu. Muselo mu být jasné, že jeho dvacet tun proti našim sto nemá šanci. Přesto zůstal v kabině a do poslední chvíle se snažil zastavit. Určitě pořád doufal, že nějakým zázrakem střet odvrátí, třeba přes výhybku,“ pokračoval mašinfíra.

Přiznal, že nejhorší na tom byla ta bezmoc. „Že s tím nemůžete nic udělat, že to není ve vašich silách. Jen se v duchu modlíte, aby vlak zůstal stát. Jestli se dá v tomhle případě mluvit o nějakém štěstí, pak ho vidím v tom, že jsme jeli opravdu pomalu. Původně jsme měli stanicí projet, ale nakonec jsme dostali pokyn tam zastavit, takže jsme snížili rychlost. Stejně tak strojvůdce motoráku jel nižší rychlostí, než měl stanovenou pro vjezd do stanice,“ vysvětlil strojvůdce.

Sám se z nehody ještě úplně nevzpamatoval. „Kromě zranění v obličeji se mi to honí pořád hlavou. Mám to pořád před očima. V noci jsem vůbec nespal. Byl to tak silný zážitek, který nikomu nepřeju,“ dodal.