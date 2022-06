Moravskoslezská policie obvinila čtyři lidi za čachry při zakázkách

„Muž měl z pozice administrátora nebo spřízněných společností, nabízejících služby v oblasti veřejných zakázek účelově zužovat okruh firem, které se mohly do veřejné soutěže zapojit. Při jednání se zadavateli měl činit vše pro to, aby se nepřihlásily společnosti, nad nimiž by neměl vliv. Schůzky, na kterých měl domlouvat detaily výběrových řízení, měly jediný cíl - vítězství předem vybrané společnosti,“ uvedla Štětínská.