Mladík z Karlovarska válčil na Ukrajině, hrozí mu 20 let

Mladík podle spisu odjel v červenci 2015 do Donbaské oblasti, kde se aktivně zapojil do činnosti protivládních skupin, které bojovými akcemi usilují o odtržení od Ukrajiny a vytvoření samostatného státu, takzvané Doněcké lidové republiky.

„Po příjezdu se nechal vyškolit, vyzbrojit a vystrojit ozbrojenými složkami separatistických struktur a následně se podílel na různých vojenských úkolech jako práce v rozvědce, strážní služba a hlídkování v určených oblastech. Rovněž se zapojil do bojů s ukrajinskými jednotkami se záměrem jim způsobit zranění či smrt. A takto na Ukrajině působil do ledna 2016,“ je napsáno v obžalobě, do které mělo Právo možnost nahlédnout.