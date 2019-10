Matka žalovala pediatra za kritiku výchovy dcery

Lékař totiž upozornil, že matka navádí své kolegy k manipulaci zpráv o zdravotním stavu dítěte, že zveličuje zdravotní problémy, případně hledá problémy tam, kde nejsou. Poukázal na to, že se dcera bojí před matkou ukázat, že je jí s otcem dobře. Takové chování by do budoucna mohlo vést až k zavržení otce. Otec následně zprávu předložil u opatrovnického soudu.