Hasiči: Nebýt lidí okolo, nehoda na D1 by byla tragičtější

Cisterna se po nehodě převrátila na bok a začala hořet. Požár se rychle rozšířil, během pár minut byla v plamenech nejen cisterna, ale také čtyři osobní auta. „Šlo to opravdu velmi rychle. Palmový olej ale příčinou zničujícího požáru nebyl. U cisterny se roztrhla nádrž a vytekla z ní nafta,“ vysvětlil Svoboda a doplnil, že on sám je u hasičů více než dvacet let, ale podobnou nehodu nepamatuje.