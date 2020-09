Džihádista z Plzeňska chce z vězení. Už se prý necítí být muslimem

Šestadvacetiletého muže, který se chtěl nechat naverbovat k bojovníkům islámského státu, Okresní soud v Lounech ve středu na svobodu sice nepustil, ale šance tu je.

„O žádosti odsouzeného o podmíněné propuštění z výkonu trestu rozhodneme až poté, co znalci posoudí, zda došlo k jeho nápravě,“ uvedla předsedkyně senátu Adéla Baranová.

Jan Silovský u lounského soudu. Foto: Patrik Biskup, Právo

Podle ní posudek vypracují psychiatři a psychologové, kteří Silovského zkoumali již v trestním řízení. „Mohou tak lépe posoudit, zda došlo k nějakému významnému posunu v jeho nápravě,“ dodala soudkyně, která Silovského žádost o podmíněné propuštění už jednou zamítla, a to loni v srpnu.

Chová se vzorně

Tehdy si sama byla jistá, že se nepolepšil. Poukázala především na to, že on sám v jednací síni prohlásil, že se stále cítí být muslimem. „Na položenou otázku, zda by v případě propuštění na svobodu dál praktikoval islámské náboženství a řídil se koránem, odpovídal neurčitě a nejasně,“ vysvětlila soudkyně Baranová hlavní důvod, proč Silovského nechala za mřížemi.

Proti podmíněnému propuštění tehdy brojila i vězeňská služba a kategoricky s tím nesouhlasil ani státní zástupce. Tentokrát se už ale věznice vyjádřila kladně a žalobce předčasný návrat Silovského na svobodu podmínil právě znaleckým posudkem, který by měl potvrdit, že jeho slova o normálním životě jsou myšlena vážně a že je toho schopen.

Sám Silovský u soudu přiznal, že udělal chybu. „S tím už teď nic neudělám. Dnes už žádnou víru nepraktikuji a chci žít normální život. Mám zajištěnou práci svářeče, při které bych chtěl dálkově studovat počítače a doplnit si vzdělání. Rád bych také založil rodinu,“ prohlásil odsouzený muž.

Svoje odhodlání zapomenout na minulost prokazuje Silovský i za mřížemi.

Ze zprávy vězeňské služby vyplývá, že se chová vzorně. „Od počátku trestu si plní veškeré povinnosti, je nejlepším pracovníkem mezi vězni, chová se zdvořile a slušně. „V průběhu výkonu trestu dostal sedm kázeňských odměn,“ upozornila soudkyně.

Poslední tři roky za Silovským pravidelně dochází i so­ciální kurátorka. „Jeho chování a plnění povinností vykazuje známky polepšení. Od poslední žádosti podmíněného propuštění došlo ke zlepšení hodnocení věznice,“ napsala soudu kurátorka.

Podporu má také u rodiny. „Syna pravidelně navštěvuji. Doufala jsem, že to tentokrát vyjde a půjde domů. Už si odseděl čtyři roky, myslím si, že je to už dostatečný trest,“ řekla Právu Silovského matka, která byla ve čtvrtek přítomna soudnímu jednání.

Mladík ze Spáleného Poříčí se začátkem února 2016 vydal do Sýrie, kde se chtěl přidat k bojovníkům Islámského státu a zapojit se do jejich válečných akcí. Na letišti v Istanbulu ho ale zadrželi turečtí policisté, kteří jej po přiznání důvodu cesty poslali zpět do České republiky, kde později vyšetřovatelům řekl, že počítal s tím, že půjde do války bojovat za ideologii IS a že bude zabíjet lidi.