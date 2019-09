Dvojnásobná vražda v Praze po 21 letech bez trestu, soud Číňana osvobodil

Při zahájení hlavního líčení obžalovaný jakoukoli vinu odmítl. „Odmítám obžalobu, protože já jsem nic neudělal. Nikoho jsem nezabil, neměl jsem žádný důvod to udělat,“ prohlásil. Jednu z obětí prý vůbec neznal, druhá podle něj asi doplatila na to, že se znala s „hlavou hada“, šéfem gangu specializujícího se na obchod s lidmi, který tajně dostával Číňany do zahraničí.

„Co se týče viny, obžalovaný sice zde před soudem vypovídal, avšak pouze k tomu, co považoval za vhodné uvést na svou obhajobu a dále odmítl odpovídat na dotazy. Lze tedy konstatovat, že neuvedl žádné nové a dosud neznámé skutečnosti, na které by bylo třeba reagovat ve smyslu přehodnocení důkazů, které byly v této věci již provedeny a soudem řádně vyhodnoceny, a to krátce po zjištění této trestné činnosti v roce 1998,“ prohlásila Vlášková a navrhla pro Čunga stejný trest, který vynesly soudy před šestnácti lety, tedy dvanáct let vězení a následné vyhoštění na neurčito.

„Po dobu, co jsem byl v České republice, jsem se nedopustil trestného činu, nikoho jsem nezabil,“ prohlásil na závěr Čung. A poukázal na to, že pokud by byl odsouzen, věděla by o tom čínská vláda a ovlivnilo by to v budoucnu jeho rodinu a příbuzné. „Nenašli by práci, žádná firma by je nezaměstnala,“ podotkl Čung.