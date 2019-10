Dětem by neublížila, říká starostka o řidičce, která zahynula s dcerami při nehodě

„Měla ráda všechny svoje děti. Mladší dcery, i ty starší, které se otočily proti ní. Nikdy by ani jedné z nich neublížila,“ řekla Právu Šidlová.

Právě v Bulovce, odkud pocházejí její rodiče, žena v posledních měsících žila. Dcerky, které při nehodě také zahynuly, tu chodily do školky a do školy. V místní škole od září pracovala jako asistentka pedagoga také sama žena.

Jedna z jejích starších dcer ale o víkendu v prohlášení a videu na sociální síti uvedla, že je přesvědčená, že její matka způsobila nehodu úmyslně v důsledku soudního sporu o děti. Lidé v Bulovce tomu ale nevěří. „Myslím si, že to byla tragická nehoda bez jakéhokoliv úmyslu,“ je přesvědčená starostka obce. S ženou nebyly sice blízké přítelkyně, ale znaly se, několikrát se potkaly a hovořily spolu a starostka zná dobře i její rodiče.

„Musela to být silná ženská. Dokázala se dostat z těžkého vztahu a postavit se na vlastní nohy,“ míní Šidlová. „Když sem přijela, byla úplně bez peněz, ale rychle si dokázala najít práci, postarala se o obě holčiny, které chodily do školky a do školy a týrané určitě nebyly.“