Čtyřletý klučina vyrazil ve Zlíně sám do cirkusu

Pořádnou dávku strachu přivodil své matce a dědovi čtyřletý chlapec ve Zlíně, který se rozhodl, že sám vyrazí do cirkusu. Využil chvíle, kdy byl venku před domem a jeho matka na chvíli odešla do bytu. Do cirkusu dojel trolejbusem, nakonec ho našli strážníci.