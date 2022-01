Afghánec, který v Karlových Varech pobodal ženu a jinou znásilnil, byl vzat do vazby

„Obviněný cizinec, který přijel do Karlových Varů v pátek 31. prosince v rámci silvestrovských oslav, se měl nejprve během nich poznat v nočních hodinách s místní sedmatřicetiletou ženou,” uvedl Kopřiva.

„Vážně zraněná žena měla následně s vypětím všech svých sil dojít do několik set metrů vzdáleného restauračního zařízení, kde upadla do bezvědomí. Poté byla žena převezena zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice