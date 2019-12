Bezpečná vzdálenost? Čeští řidiči často netuší, o čem je řeč

Jednadvacet, dvaadvacet, tolik by měl řidič v duchu napočítat, než projede kolem určeného bodu za autem jedoucím před ním. Znamená to, že uběhly asi dvě sekundy, které jsou stanoveny jako minimální časový rozestup mezi dvěma vozidly. Pochopitelně se jedná o situaci, kdy je ideální provoz, suchá silnice, sluníčko svítí a řidič je svěží. Velmi často to tak ovšem nebývá a potřebné sekundy by měly přibývat.

Při rychlosti 50 km/h ve standardních podmínkách je podle centra dopravního výzkumu bezpečná vzdálenost 28 metrů, což odpovídá šesti autům. Při rychlosti 100 km/h neubrzdí odstup 42 metrů, který se rovná 1,5 sekundě, 75 procent šoférů. Podle statistik ministerstva dopravy nedodržuje vzdálenost mimo obec asi 30 procent řidičů, kdyby se toto číslo snížilo o polovinu, klesl by počet nehod o 9 procent. Nedodržování bezpečné vzdálenosti patřilo v roce 2018 mezi nejčastější příčiny dopravních nehod spolu s nevěnováním se řízení. Do října letošního roku se stalo kvůli nedodržení vzdálenosti 6100 nehod a patří tak na čtvrtou příčku po nesprávném druhu jízdy nebo nevěnování se řízení.

Problém připouští i policejní prezidium. „Nedodržení bezpečnostní vzdálenosti za vozidlem je jednou z nejčastějších příčin vzniku dopravních nehod, zejména ve větších městech s vysokou intenzitou silničního provozu. Na vysokorychlostních komunikacích je pak dodržování bezpečnostní vzdálenosti za vozidlem obzvláště důležité, neboť zde hrozí riziko hromadné dopravní nehody se závažnými následky,” uvedla mluvčí prezidia Hana Rubášová.

Novinky se zeptaly odborníků z Centra dopravního výzkumu, proč je vlastně třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost. „Dodržovaní bezpečné vzdálenosti mezi vozidly má významný vliv, mimo věnování se řízení, na vznik zadních střetů - například řetězové nehody. Dodržování bezpečné vzdálenosti může snížit počet takovýchto střetů (ke střetu nedojde - vozidlo zastaví), ev. snížit možné následky na zdraví a na majetku (ke střetu dojde v nižší rychlosti),“ vylíčil dopravní expert Jakub Motl.

Chyba autoškol

Nabízí se otázka, proč lidé vzdálenost nedodržují. „Řidiči vůbec neví, co je to bezpečná vzdálenost. Je to chyba autoškol. My, když děláme psychologické posudky, což je za rok asi 300 lidí, tak se jich ptáme, co je to bezpečná vzdálenost, když jedou 100 km/h. Odpovědi jsou mezi 10-20 metry,“ řekl Novinkám prezident Asociace dopravních psychologů Alois Hudeček.

Podle něj v Česku chybí dopravní výchova a poukázal například na Rakousko, kde jsou kolem silnic billboardy s tím, co je bezpečná vzdálenost, záchranářská ulička a podobně. Základem jsou podle něj autoškoly, ale také sdělovací prostředky, především veřejnoprávní televize, která by dle psychologa měla vysílat spoty v lukrativních časech. „Do lidí se to musí pořád klavírovat. Oni neví, co je ta vzdálenost,“ konstatoval Hudeček s tím, že sankce by měly přijít na řadu až poté.

S názorem psychologa souhlasí i expert Motl, který si myslí, že někteří řidiči jsou přesvědčeni o tom, že zastaví na místě. Extrém je „lepení“ se na další auta. „Tito řidiči jsou schopni jet s malým rozestupem za vpředu jedoucím vozidlem i několik kilometrů, než je možné bezpečně předjíždět,“ řekl Motl.

Problematiku řeší také ministerstvo dopravy v novém návrhu bodového systému, který má řešit problematiku agresivních šoférů. V novele chce stát zavést konkrétní bezpečnou vzdálenost, kterou by řidiči měli dodržovat a která také bude případně sankcionována. Ministerstvo chce pokutovat zjednodušeně řečeno jednu sekundu z uvedených dvou.

„Při rychlosti 80 km/h to odpovídá právě v návrhu zákona uvedeným 30 metrům. U nákladních vozidel a autobusů musí na dálnici a silnici pro motorová vozidla dodržovat větší odstup, a to i při nižších rychlostech (při rychlosti vyšší než 50 km/h alespoň 50 metrů). Pokud jde o provoz ve městech, k žádné změně nedojde,“ vysvětlil mluvčí ministerstva František Jemelka.

Pokuta až 10 tisíc

Proti návrhu se ale zvedla vlna kritiky. Odpůrcům se převážně nelíbí, že vynucené dodržování minimální vzdálenosti bude zdržovat a zpomalovat provoz. Dopravní psycholog Hudeček se podílel na stanovení bezpečné vzdálenosti, a proto výtkám nerozumí.

Řidič by měli udržovat alespoň dvou vteřinový odstup Foto: www.bezpecnecesty.cz

„Nechápu, jak by to mohlo zdržovat provoz, naopak lidé budou správně zipovat a plynulost dopravy se zlepší. Samozřejmě jiné je to ve městě a jiné mimo město. Jakmile bude dodržována bezpečná vzdálenost, tak nemůže dojít ke kontaktu vozidel a tím ani k agresivitě,“ myslí si Hudeček.

Zavedení změn podporuje také policie. Ministerstvo zatím obdržené připomínky k návrhu nevypořádalo. Za nedodržení vzdálenosti plánuje trestat pokutami až do 10 tisíc korun a čtyřmi body.

Po schválení plánované legislativy chce policie nakoupit také speciální zařízení na kontrolu bezpečné vzdálenosti. Je to německý model, kdy se na most umístí kamera, která zaznamenává vzdálenost, a druhá kamera je na úrovni silnice, kde vyfotí řidiče.