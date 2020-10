Bachaři měli vězni zlámat žebra. Prý si stěžoval

„Poškozeného bez právního důvodu fyzicky napadli nejprve údery pěstí do obličeje a poté, co upadl na zem, pokračovali v útoku opakovanými kopy do hrudníku,“ uvedl státní zástupce Jiří Richtr. Podle něj se tím oba dopustili trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby a úmyslného ublížení na zdraví, za což mohou skončit až na tři roky za mřížemi.