Advokátka sexuálních obětí: K dokázání znásilnění stačí řetězec nepřímých důkazů

Poslanec Dominik Feri (TOP 09) čelí nařčení ze znásilnění a sexuálních útoků na ženy. Podle článku Deníku N a Alarmu měl takto napadnout v letech 2015 až 2020 několik mladých žen a studentek. Jsou podobné případy, kdy ženy vystoupí s takovými obviněními až po letech, běžné?

Ano, je to normální jev. Většinou se policie se dostane ke znásilnění, když ji někdo zavolá akutně hned, nebo když to oznámí policii lékaři. Když pachatel ublíží „jenom“ psychicky, tak se s tím oběti musejí obvykle popasovat samy, přežít to. Velmi často o tom nejsou schopné mluvit, až po nějaké době, kdy to tzv. odžijí, nebo to zapouzdří.

Mám každý měsíc minimálně dva dotazy v e-mailu, jestli mohu pomoci například po dvaceti nebo po třiceti letech. Teprve po takové době jsou ty ženy o tom schopné mluvit. Každý, kdo tomu rozumí, vám řekne, že to je norma.

Polovina pachatelů odchází od soudu za znásilnění s podmínkou.

Podívejte se, jak zní většina komentářů k tomu článku. „Vy husy, proč jste chlastaly. Proč jste nic neřekly dřív” a podobně. Ty ženy si říkají, že se mohly zachovat lépe. Protože jsme vychované, že se nemáme dostávat do rizikových situací. Místo toho, abychom vychovávali ty pachatele, tak vychováváme potenciální oběti. Takže se ženy často samy viní a očekávají, že je bude vinit i společnost.

Za druhé, vždycky je komplikované to oznámit, i na toho, kdo není slavný. Tady je ještě narativ, že to obvinění je vůči někomu, kdo je vnímán společností důvěryhodně. Podobně je to u herců, spisovatelů. Hraje tu roli tzv. vláda moci. A nakonec i to, že se o těchto věcech nemluví. Průměrně se nahlašuje jen pět procent znásilnění.

I pět let staré případy se tedy mohou dostat k soudu?

V jedné mé kauze mám odsouzeného pachatele po deseti letech.

Jaké důkazy v takovém případě můžete jako advokátka oběti předložit?

Může to být e-mailová, elektronická komunikace, sociální sítě, svědecké výpovědi poškozeného, svědků, kontext, co bylo předtím a potom, znalecké posudky. Postupuje se stejně jako u jiného trestného činu.

To znamená, že oběť nemusí mít přímý důkaz.

Základní nauka trestního práva říká, že k odsouzení pachatele potřebujete buď přímé důkazy, nebo uzavřený řetězec nepřímých důkazů.

Lze použít i komunikaci oběti se svou kamarádkou?

Ano. Třeba u pachatele, kterého odsoudili za znásilnění po deseti letech, to bylo tak, že se jeho oběť kontinuálně deset let svěřovala lidem ve svém okolí, že jí něco takového udělal.

Někteří lidé vyčítají obětem v popsané kauze poslance Feriho, že se nebránily fyzicky, že se nepopraly.

Proč by měly? Bránit se není povinnost. Každý v ohrožení reaguje jinak. Někdo zamrzne, někdo nevěří svým očím. Někdo, když vidí, že nemá fyzickou převahu, tak se nebrání. Chtěla bych vidět takové diskutující, jak by se ubránili třeba dvěma chlapům v noci. Tyhle řeči se mi nelíbí. Říkají je většinou lidé, kteří, když se v noci procházejí parkem, tak se nebojí, že se jim něco stane. Myslím, že většina žen vám řekne pravý opak. My žijeme v tom, že kdykoliv kdekoliv na nás může někdo skočit a přepadnout nás. Žijeme v tomto narativu celý život.

Jaké tresty v podobných případech u soudu padají? Pokud má pachatel na svědomí více takových útoků na ženy?

Řekla bych, že pro to zatím žádné srovnání nemáme, žádnou podobnou kauzu. Když vezmu mediální kauzu pana Kulínského (někdejší sbormistr Bambini di Praga – pozn. red.), tak se jednalo o pohlavní zneužití. Takže netuším. Klasická sazba pro znásilnění je dva až deset let. Když je přitom těžká újma na zdraví, tak je to i více. Polovina pachatelů odchází od soudu za znásilnění s podmínkou.

Lze takovou kauzu uzavřít mimosoudní dohodou? Že by domnělý pachatel zaplatil ženám odškodnění?