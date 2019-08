Novinky

„Za poslední dny se kolem mě roztočil velký mediální kolotoč, na který nejsem zvyklý. Přišlo mi asi dva tisíce děkovných e-mailů. Já nejsem celebrita, která by zasloužila, aby ji někdo glorifikoval,“ řekl Černý iDnesu.

V rozhovoru serveru vylíčil partnerskou krizi, kterou emočně nezvládl a rozhodl se ji vyřešit vraždou manželky a následnou sebevraždou. Když ji pak nečekaně potkal s milencem, zastřelil je oba. Poté chtěl zabít i sebe střelou do hlavy, kterou ale přežil.

Nechce děkovné dopisy



Soud ho poslal na 20 let do vězení, trest mu byl v odvolacím řízení snížen na 17 let. Z toho si odseděl dvě třetiny a v roce 2012 byl propuštěn na svobodu. „Snažím se, aby můj život měl nějaký širší rozměr. Ublížil jsem strašně moc lidem,“ uvedl v rozhovoru Černý s tím, že musí pro společnost udělat víc než jen dodržovat zákony, protože ztrátu, kterou způsobil, nedokáže nahradit.

Veřejně o své minulosti promluvil proto, že už nechce dostávat děkovné dopisy nebo se dokonce nechávat navrhovat na vyznamenání. Navíc je podle něj lepší přiznat barvu dřív, než by s tím přišel některý ze spoluvězňů.

Z odborníků hlupáky dělat nechtěl



Černý tvrdí, že dvoumetrový obrazec, který na pilíř Karlova mostu nasprejovali dva němečtí turisté, odstranil během asi dvou hodin vysokotlakým proudem páry. Najatí odborníci se přitom chystali graffiti z národní kulturní památky odstraňovat dva týdny. Laboratorní výsledky ukázaly, že zdivo mostu nebylo nečekanou akcí poškozeno. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) chtěl navrhnout, aby Černý dostal za práci zaplaceno.

„Zhruba čtrnáct dní se nic nedělo, a protože jsem věděl, že je to mezní doba, tak jsem přišel na místo. Jsem přesvědčený, že každý Čech chce, aby Karlův most vypadal hezky. To bylo mou motivací, ne abych dělal hlupáky z odborníků,“ řekl Černý serveru SeznamZprávy.