Patrik Biskup, Právo

Podle státního zástupce Jiřího Richtera obžalovaný zaznamenal průběh nehody v rozporu se skutečností, když do protokolu nepravdivě uvedl, že řidička havarovala po střetu se srnou. Pojišťovna jí následně vyplatila několik desítek tisíc korun.

„Policista pořídil pouze dokumentaci poškozeného vozu, ke které přidal fotografii sražené a usmrcené srny z jiného případu, který sám v minulosti šetřil. Do euroformuláře pak lhal, že mrtvou srnu odvezl myslivecký hospodář,“ uvedl žalobce.

Lucie a Václav Šmatovi s advokátem (úplně vlevo) u soudu.

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Šmatová před soudem tvrdila, že srnu skutečně srazila. „Po nárazu jsem vjela do stráně a pak sjela do pangejtu. Volala jsem tehdejšímu příteli, aby přijel na místo. Když dorazil, posadil mě do služebního vozidla a dál věc řešil,“ prohlásila žena, která pracuje jako strážník městské policie.

Zvíře prý odvezl myslivec



Srnu prý přímo neviděla, ale byla si jistá, že narazila do zvířete. O jaké konkrétně šlo, se dozvěděla až později. Policista Václav Šmat u soudu tvrdil, že když přijel na místo, srna tam ležela na silnici.

„Když jsem se ujistil, že přítelkyně není zraněná, srnu jsem odtáhl mimo komunikaci. Krátce na to u místa přibrzdilo auto a jeho řidič tvrdil, že je myslivecký hospodář a nabídl se, že srnu odveze. Pak jsem zavolal hasiče, kteří vyprostili vozidlo přítelkyně a zlikvidovali olejovou skvrnu na silnici,“ dodal policista.