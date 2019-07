ok, Novinky, ČTK

"Touto věcí se zabýváme sami, z vlastní iniciativy. Zjišťujeme veškeré okolnosti," sdělila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová s tím, že v současné době jde o obecné prověřování věci, ne o podezření z konkrétního trestného činu.

"Ve chvíli, kdy by vyvstaly nějaké informace, které by opravňovaly zahájení úkonů (trestního řízení), tak to samozřejmě uděláme," doplnila.

Vyčištění posprejovaného pilíře Karlova mostu, které kdosi provedl během noci ze soboty na neděli, bylo podle Technické správy komunikací (TSK) provedeno neodborně a bude třeba jej dodělat.

Na zdi zůstaly zbytky zateklé barvy a do spár prý mohlo zatéct i ředidlo. Památkáři odebrali vzorky kamene. Zjistí, jaký prostředek byl k odstranění použit. „K očištění došlo nějakým proudem. Na zemi jsou stékance. Jestli byla použita chemikálie, nemusíme nyní poznat. Kdyby to byla chemikálie, byla by to jistě těkavá látka, která nemusí být cítit,“ řekl restaurátor Jan Mjartan, který měl odstranění graffiti na starost.

Činu litovali



Sprejeři řádili na Karlově mostě v noci na 16. července. Němci ve věku 23 a 30 let na pilíř mezi Kampou a ulicí U Lužického semináře na Malé Straně nasprejovali nápis o rozměrech pětkrát dva metry.

O dva dny později dostali u soudu podmínku. Soud rozhodoval ve zkráceném řízení v neveřejném jednání. Navíc musí zaplatit každý 100 tisíc korun a byli okamžitě na pět let vyhoštěni z České republiky. Uhradit musí také způsobenou škodu.

Soudkyně Pavla Hájková uvedla, že projevili lítost a přijali trest. Nebyli si podle svých slov vědomi toho, že poškozují takto významnou kulturní památku.