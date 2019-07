Žalobkyně poslala k soudu šest lidí, kteří měli najímat muže k prostituci v Praze

Státní zástupkyně obžalovala šest lidí z toho, že v Praze jako organizovaná skupina najímali muže (i mladší 18 let) k homosexuální prostituci. Případ se má týkat klubu Escape v ulici V Jámě, stíhaným je od 26 do 54 let.