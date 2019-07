Patrik Biskup, Právo

Jako pracovnice partnerské pobočky České pošty v sousední obci Srní si z odváděných tržeb místních firem nechala pro sebe 160 tisíc korun. Případ už vyšetřuje policie jako zpronevěru.

Komunální politička, která už třetí volební období šéfuje finančnímu výboru obce, nijak nezapírala. „Uzavřela s námi dohodu, ve které se zavázala, že peníze vrátí do konce roku,“ řekl starosta Srní Stanislav Dolejší. Právě obec je partnerským provozovatelem místní poštovní pobočky a je zodpovědná za veškeré škodní události. „Poště už jsme dluh zaplatili a s dotyčnou ženou ukončili pracovní poměr,“ dodal Dolejší.

Podle něho na chybějící peníze přišla pošta v rámci vlastní kontroly, když zjistila určité nesrovnalosti v odváděných částkách. „Lidsky by se dal její čin možná pochopit, ale rozhodně ho nelze tolerovat. Je to jednoznačně pracovní selhání, pro které není omluva,“ řekl dále starosta.

Za nešťastný považuje už prvopočátek celého problému. „Je to smutný příběh. Zadlužený syn ji zaháčkoval do jedné z půjček, které neplatil,“ uvedl Dolejší. „Chtěla chránit sebe, aby jí exekutoři nesebrali barák. Starší rozvedená žena, která je zhnaná do kouta, udělá takovou věc. Beru to jako zoufalý čin zoufalého člověka,“ upřesnil Dolejší.

Slíbila skončit v zastupitelstvu



Původně prý chtěla Procházková situaci vyřešit úvěrem. „Jenže banka ji nakonec půjčku neschválila. Počítala s tím, že až jí peníze přiklepnou, tak tu částku, kterou si v práci vzala, vrátí zpátky,“ řekl starosta.

Sám byl jednáním Procházkové velice překvapen. „To je paní, která za celý život nikde nevzala ani korunu. Musela být pod velkým psychickým tlakem, že sáhla do cizích peněz. Byla dlouholetou zaměstnankyní české pošty, absolutně bezkonfliktní a vstřícná. Přes všechna tahle nej k tomu selhání bohužel došlo,“ uvedl dále starosta.

Je přesvědčený, že se žena styděla požádat někoho o pomoc, například obec. „Proto se zřejmě rozhodla pro tu úplně nejblbější variantu, kterou mohla zvolit. Bylo to hodně krátkozraké,“ uzavřel Dolejší.

Zpráva o průšvihu zastupitelky zaskočila i starostu Prášil Libora Pospíšila. „Zatím nemám nic černé na bílém. Každopádně jsem s ní o tom mluvil a řekl jsem jí, že pokud je to pravda, tak si myslím, že by bylo nejlepší, aby skončila v zastupitelstvu i ve výboru. Ona mi to slíbila,“ poznamenal Pospíšil.

Přečin ze zpronevěry?



Právu se dotyčnou ženu nepodařilo kontaktovat, aby se mohla k celé záležitosti vyjádřit.

Šéfka klatovského státního zastupitelství Jiřina Vítovcová potvrdila, že policisté v případu zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu zpronevěry.