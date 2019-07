pab, Právo

„Podali jsme obžalobu pro přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti,“ potvrdila ve středu Právu šéfka klatovských žalobců Jiřina Vítovcová. Obviněnému hrozí až dva roky vězení.

Nehoda se stala před třemi roky mezi šumavskými obcemi Keply a Zhůří. Farmář podle závěrů policejních vyšetřovatelů ohradníkem přehradil místní komunikaci, která je zároveň součástí turistické stezky. Tehdy do něj narazil 57letý cyklista a vážně se zranil.

Ke kolizi došlo v mírném klesání při výjezdu z lesa, kde začínala louka. „Bylo to, jako když narazíte do skleněné stěny. Vůbec jsem ten drát neviděl. Přeletěl jsem přes řídítka a pádem si zlomil rameno a žebra. Z místa mne odvezla záchranka do nemocnice,“ popsal nehodu cyklista.

Drát byl podle něj natažen ve výšce necelého metru. „Ještě štěstí, že jsem nejel příliš rychle, to bych zřejmě dopadl mnohem hůře. Vůbec jsem nečekal, že by někdo mohl dát drát přes cestu bez výstražného upozornění,“ dodal muž.

Policie chtěla původně trestat zraněného



Původně policisté nehodu uzavřeli s tím, že cyklista si za pád může sám svojí nepozorností, a hnali ho za to k přestupkové komisi. Do případu se ale vložilo státní zastupitelství, které dospělo k závěru, že trestní odpovědnost nese farmář.

„U přestupkové komise jsem odmítl zaplatit pokutu a snažil se úředníkům vysvětlit, že jsem nic neporušil. Nikdo to nechtěl slyšet. Měl jsem proti té státní mašinérii pocit bezmoci. Rozhodl jsem se proto, že si vezmu právníka. Po jeho intervenci se případ začal otáčet,“ vzpomínal cyklista.

Farmář se s Právem odmítl o případu bavit. Po obvinění se hájil tím, že pokud přes pozemek přejíždějí cyklisté anebo přecházejí turisté, tak na vlastní nebezpečí. Žádné předpisy mu prý nenařizují ohradník označovat značkami.