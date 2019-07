Mladá dívka při nehodě motorky spadla do protisměru, kde ji přejelo auto

Dvaadvacetiletá dívka zemřela v noci na neděli při nehodě motocyklu u Třemošné na Plzeňsku. Do mladé ženy narazilo osobní auto poté, co po pádu sklouzla do protisměru. Řidič motorky skončil v nemocnici.