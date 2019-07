Patrik Biskup, Právo

K incidentu došlo kolem deváté hodiny večer v Tylově ulici v Plzni.

„Koupil jsem si kebab a když jsem odcházel od stánku, zastoupil mi obžalovaný cestu s tím, jestli něco bude. Nevěděl jsem, zda mu jde o peníze, nebo mi chce rozbít hubu. Řekl jsem, ať se na to vykašle, že jsem státní zástupce a že by z toho mohl mít problém,“ vypovídal Řeřicha.

První ránu si podle svých slov vůbec nevybavuje. „Měl jsem úplnou tmu. Vybavuji si, že jsem pak stál v předklonu a krvácel z pusy a nosu. Chtěl jsem jít pryč, ale on si znovu stoupl přede mne a křičel, ať se prokážu, že jsem státní zástupce. Pak jsem viděl, jak jeho noha letí vzduchem a dostal jsem ránu, po které mi málem uletěla hlava,“ pokračoval Řeřicha.

V tu chvíli začal křičet o pomoc a snažil se utéci. „Vběhl jsem do prvních dveří, byl to nějaký bar. Tam jsem řekl, co se stalo a vzápětí přijela policie. Udělalo se mi špatně, bolela mi hlava, neviděl jsem na jedno oko. Záchranka mi potom odvezla do nemocnice,“ dodal Řeřicha.

Státní zástupce Libor Řeřicha u rokycanského soudu

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Berky u soudu tvrdil, že ho státní zástupce měl provokovat rasistickými poznámkami a měl to být právě Řeřicha, kdo útočil první. „Ten den jsem vypil flašku vodky a nějaká piva. Večer stojím před večerkou, kouřím a najednou přijde ten pán a začne se do mě navážet. Začal mi říkat, že prodávám drogy, jestli nejsem šlapka a za kolik dávám,“ vypověděl Berky.

„Vážím si ho, že to někam dotáhl”



Poté ho měl státní zástupce pozvat na drink zvaný Cyklon B do Vlčího doupěte. Vlčí doupě bylo kódové označení pro hlavní stan Adolfa Hitlera, Cyklon B zas používali nacisté za druhé světové války ve vyhlazovacích táborech.

„Když se tam do mě takhle navážel, vůbec ani jednou se nezmínil, že je státní zástupce. Nějak se ve mě začal hromadit vztek z toho, co mi říká, tak jsem ho žádal, aby mi dal pokoj. On mi ale dál nadával,“ řekl u soudu Berky, podle kterého byl ze státního zástupce cítit alkohol a značně se kolébal.

Obžalovaný Radek Berky

FOTO: Patrik Biskup, Právo

„V jednu chvíli mi chytil za bundu, začal se mnou třást a pak mi řekl, že je škoda, že Hitler nedokončil, co začal. Pak mi dal dvě rány pěstí do obličeje. To už jsem se neudržel,“ řekl Berky.

Poté, co se Řeřichovi povedlo dostat se na protější ulici, ho podle žaloby Berky doběhl a znovu napadl. „On potom začal křičet, ať někdo zavolá policii, a až pak mi řekl, že je státní zástupce, a že jestli někde ceknu, tak mi zavaří,“ líčil muž.

Řeřichu prý nenapadl proto, že je státní zástupce. „Já ho neznal, a naopak si ho vážím, že to někam dotáhl, já jsem to zatím nikam nedotáhl,“ prohlásil Berky.