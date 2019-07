bad, Novinky

K incidentu došlo loni v září na ubytovně v Žiželicích u Kolína. Podle obžalovaného Neupaneho dva z jeho krajanů a spolupracovníků, kteří pracovali ve výrobním závodě na bagety, ten den měli jít do práce, ale nešli. Místo toho prý celý den popíjeli alkohol a hádali se. Když Neupane přišel se svým spolubydlícím z práce, vypili prý také nějaký alkohol, ale ne moc.

Postupem času se situace vyostřovala a muži se začali mezi sebou prát. Chvíli na chodbě ubytovny, chvíli v pokoji. V jednu chvíli se Neupane se spolubydlícím zavřeli v pokoji. Jejich protivníci se snažili dostat dovnitř. Nakonec se jim to podařilo a Neupaneho spolubydlícímu rozbili prázdnou lahev od vodky o hlavu.

Na to Neupane zareagoval tak, že vzal dvaceticentimetrový nůž a o půl roku mladšího muže s lahví bodnul do ruky a do nohy. Když mu přišel na pomoc jeho známý, bodnul ho podle obžaloby Neupane jiným nožem do břicha, hrudníku a zad. Muž zemřel na místě, druhý z napadených byl s bodnořeznými ranami převezen do nemocnice.

Našli je v poli



Mladík se k činu doznal. „Udělal jsem něco špatně a cítím se vinný,“ prohlásil Neupane u soudu, byť popřel, že by muže bodl do zad, to si sám nedokáže vysvětlit. „(Poškození) nás začali napadat, neměl jsem v úmyslu to spáchat, ale stalo se to proto, že mi vyhrožovali, že mi ublíží. Snažil jsem se bránit svůj život,“ pokračoval Nepálec.

Poškozené chtěl prý pouze od sebe odstrčit. „Nikomu jsem nechtěl ublížit, bál jsem se, cítil jsem se v nebezpečí. Byl to nešťastný den, kdy jsme se hádali a přišel jsem o svého kamaráda. Budu na to myslet celý život,“ litoval celé situace Neupane.

Neupane i jeho spolubydlící po činu z ubytovny utekli a skrývali se v okolí. Policie je vypátrala v poli až díky vrtulníku s termovizí.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Policisté u vraždy v Žiželicích na Kolínsku

Mladý Nepálec, který ve své vlasti vystudoval ajurvédu a pracoval v lékárně, přicestoval do ČR asi půl roku před činem a nastoupil do výrobny jako kráječ zeleniny.

Neupaneho čin státní zástupkyně kvalifikuje jako pokus o těžké ublížení na zdraví, za což může, vzhledem k tomu, že se ho dopustil na dvou osobách a způsobil svým jednáním smrt, dostat osm až šestnáct let vězení.