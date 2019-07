Patrik Biskup, Právo

„Skutkové závěry učiněné z provedených důkazů nelze považovat za zcela přesné, úplné a akceptovatelné. Pak ovšem nelze považovat za správný, zákonný a spravedlivý odsuzující rozsudek,“ konstatoval Nejvyšší soud.

„Trvám na své původní výpovědi. Dítěti jsem nijak neublížila. Po porodu jsem ho nechala ležet na zemi a pak se o něj starala moje matka. Byla jsem v šoku, že vůbec rodím. Počítala jsem, že to bude až později," řekla v úterý obžalovaná.

Žena podle obžaloby předloni v červenci tajně porodila v koupelně svého bytu, kde ji vyrušila její matka. Tu posléze nechala, aby dítě odvezla do babyboxu. Chlapeček i přes veškerou lékařskou pomoc druhý den v nemocnici zemřel na následky krvácení do mozku. Podle názoru krajského soudu to byla právě obžalovaná, která mu měla úmyslně způsobit těžké poranění hlavy.

Vypovídala i matka



Před soudem opět vypovídala také matka obžalované. "Když jsem vešla do koupelny, dcera si utírala nohy od krve. Zaslechla jsem nějaké zvuky, jako když kočka mňouká. Ptala jsem se, co to je. Jana mi řekla, že je to dítě. To bylo přikryté pod umyvadlem. Řekla mi, abych ho odvezla do babyboxu. Dítě bylo čisté, pupeční šňůra byla celá, myslím si, že na ní byl uzel. Zabalila jsem ho do županu a odvezla ho tam. Během cesty se nijak neprojevovalo, strachovala jsem se, jestli je živé," řekla matka obžalované.

Soudce pak předestřel svědkyni výpověď přítele obžalované, který tvrdí, že mu řekla, že viděla, jak dcera dítěti ubližuje. "To není pravda. Nic takového jsem mu neřekla," dodala matka obžalované.

Mladá žena od začátku tvrdila, že se vůči chlapečkovi žádného násilí nedopustila. „Když jsem zjistila, že jsem těhotná, řekla jsem to příteli. Reagoval na to tím, že má známou, která by si to dítě vzala, že bych porodila někde v zahraničí. Pak ale tahle varianta padla. Tak jsem se rozhodla, že dám dítě do babyboxu,“ uvedla žena. Podle jejích slov byl porod nečekaný.

„Začala jsem krvácet, zatlačila jsem a dítě vyklouzlo ven na župan. Přestřihla jsem pupeční šňůru a někdo zaklepal na dveře. Přišla za mnou matka a v tu chvíli dítě začalo plakat. Ptala se, co to je. Řekla jsem, že dítě. Vzala ho, umyla a odvezla do babyboxu,“ řekla obžalovaná.

To potvrdila i její matka s tím, že si žádného zranění na novorozenci nevšimla. „Vzala jsem ho do auta a jela s ním opatrně, aby se neuhodilo,“ dodala matka.

Podle Nejvyššího soudu je nepochybné, že obžalovaná porodila životaschopné dítě, které po převozu do babyboxu zemřelo týž den v nemocnici v důsledku závažného poranění hlavičky. V této souvislosti Nejvyšší soud upozornil na rozpory v jednotlivých vyjádřeních zdravotníků, kdy ošetřující lékařky neonatologického oddělení označily novorozence za zdravého, zatímco vedoucí lékař ze stejného oddělení, který sepisoval zprávu o stavu dítěte až dodatečně na žádost soudu, už konstatoval vážné zranění.

Kromě toho Nejvyšší soud také poukázal na to, že chlapeček měl bezprostředně po porodu podvázanou pupeční šňůru, aby nevykrvácel. „Pokud by takto jednala sama obviněná, je nelogické, aby na jedné straně činila kroky zachraňující život novorozence a na straně druhé by takřka současně jednala způsobem, jímž by měla jeho život zničit,“ stojí dále v odůvodnění rozhodnutí NS, který se tak nemohl zcela ztotožnit se závěry obecných soudů, že jedinou možnou pachatelkou je obviněná.

„Při absenci přímých usvědčujících důkazů soudy vycházely z předpokladu, že kdo jiný mohl způsobit novorozenci smrtelná zranění než obžalovaná, která k tomu měla motiv. Vyloučily tedy, že zranění poškozeného nezpůsobil nikdo ze zdravotnického personálu při manipulaci s ním, ani matka obžalované během jeho převozu do babyboxu. K takovým závěrům došly přesto, že jej ve svých rozhodnutích samy zpochybnily,“ uvádí dále Nejvyšší soud.

Konkrétně poukázal například na pasáž z odůvodnění rozhodnutí pražského vrchního soudu z odvolacího řízení, kde je uvedeno, že „život ohrožující zranění mohla způsobit poškozenému toliko obžalovaná a teoreticky též její matka“.