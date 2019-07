Oběti měly v hlavě tři rány. Číňana soudí za 21 let starou vraždu v Praze

Případ více než 21 let staré dvojnásobné vraždy začal v pondělí projednávat pražský městský soud. Čtyřiapadesátiletému Číňanovi Hui Čungovi hrozí za vraždu krajanů až výjimečný trest. Čung, který byl v roce 2003 jako uprchlý odsouzen na 12 let do vězení, jakoukoli vinu v pondělí před soudem odmítl.