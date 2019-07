kub, Novinky

Řidič podle strážníků odbočoval se zásobovacím vozidlem do Jindřišské, kde platí kvůli pěší zóně zákaz vjezdu s výjimkou vozidel městské dopravy, záchranných a bezpečnostních složek nebo se souhlasem radnice.

„Strážníci muže u vjezdu do zóny zastavili. Protože patřičné povolení neměl, doporučili mu, kudy se na dané místo dostane objízdnou trasou,“ popsali strážníci sobotní incident na webu. Muž na to ale podle nich reagoval slovy: „Stejně pojedu tudy, jděte do p… Jezdím tu vždycky a jinudy to neumím.“

Řidič pak začal z místa ujíždět. Na videu je vidět, jak se městský policista odmítl vozidla pustit a to jej táhne kupředu. „Strážník se za ujíždějícím automobilem rozeběhl a vyzýval řidiče k zastavení. Muž své vozidlo zhruba po čtyřiceti metrech zastavil, odmítal ho však opustit a ve své kabině se zapřel nohama a rukama o volant,“ sdělila městská policie s tím, že hlídka použila donucovací prostředky.

Pětapadesátiletý řidič nadýchal přes 0,8 promile alkoholu, případ si převzala státní policie.