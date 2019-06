Patrik Biskup, Právo

Místo ve vězení tak zřejmě skončí pod zámkem v detenčním ústavu. „Ze závěru znaleckého posudku plyne, že v důsledku duševní poruchy nebyl schopen ovládat své chování a rozpoznat jeho nebezpečnost. Čin tak spáchal v nepříčetnosti a nemůže být za něj trestně odpovědný,“ řekl státní zástupce, který dohlíží nad policejním vyšetřováním.

Až bude spis uzavřen, podá návrh k soudu, aby vraha poslal do zabezpečovací detence. Mluvčí krajské policie v Plzni Martina Korandová doplnila, že vyšetřovatelé čekají ještě na analýzu biologických stop z místa činu a poté případ odloží.

Tragédie se stala 6. února večer v domě s pečovatelskou službou Břasích na Rokycansku. Mrtvého muže (76) našli kriminalisté v bytě, tělo o čtyři roky mladší manželky pod balkonem stejného bytu. Oba měli podříznutá hrdla.

Jak Právo zjistilo, údajný pachatel po činu z místa odešel. Následně se měl svěřit kamarádovi s tím, co udělal. Ten poté, co si ověřil, že je to pravda, zalarmoval policii.

Paranoidní schizofrenik

Třicetiletého Jana L. kriminalisté zadrželi a po vyšetření lékařem jej odvezli do dobřanské psychiatrické léčebny. Tam je stále umístěn na uzavřeném oddělení. Civilní soud v květnu jeho pobyt v léčebně prodloužil o rok. Vycházel přitom ze zprávy ošetřujících lékařů, kteří muži diagnostikovali paranoidní schizofrenii s nutností léčby ve zdravotnickém zařízení.

Podle nich došlo po masivní medikaci ke zklidnění pacienta, onemocnění však dosud není zcela kompenzováno. Lékaři nedokážou zatím ani odhadnout, jak se onemocnění bude v reakci na léčbu vyvíjet.

Podle informací Práva se už Jan L. k samotnému případu vyjádřil. Popsal prý jen situaci, která vraždě předcházela. Samotný útok si údajně nevybavuje. Řekl, že v ten den prarodičům nejprve nakoupil a připravil jim večeři. Potom se šel umýt do koupelny, a ještě si vzpomněl, jak mu dědeček pořád zhasínal.

„Pak si už jen vybavuje, že v ruce držel zakrvácený nůž se zlomenou čepelí, a tušil, že udělal něco hrozného. Trestné jednání přičítá tomu, že byl ovlivněn zlem, kterému nedokázal odporovat,“ řekl Právu zdroj, který zná detaily případu.

Potvrdil i to, že podezřelý muž neměl nikdy žádný problém se zákonem. „Jde o vysokoškolsky vzdělaného člověka, pro kterého byli prarodiče jedinou rodinou,“ dodal zdroj.