Petr Kozelka, Právo

Poláka pohnal státní zástupce před soud za pokus vraždy, kdy mu hrozilo až 18 let vězení. Podle obžaloby se loni v březnu muž rozčiloval na ulici před školním bazénem, kam přivedl syna na kurz plavání. Podle spisu se mu nelíbilo, že jeho syn musel před školou čekat, až si pro něj někdo přijde z plaveckého kurzu, a začal na adresu školy vulgárně nadávat.

Uklidnit se ho snažil manažer kurzu a trenér Petr Hašek, což Poláka zřejmě rozčílilo ještě víc a před mužem, který za ním vyšel před školu v teplákách a tričku, vytáhl legálně drženou zbraň. Té se však Hašek nezalekl a podle shodně vypovídajících svědků se na útočníka obořil se slovy: „Co ty na mě budeš vytahovat zbraň? Na neozbrojeného?“

Poté zazněly výstřely, podle Poláka to byly výstřely varující, neboť prý měl z manažera, kterého do té doby ovšem neznal, strach. Hašek však střelce zpacifikoval úderem do obličeje, zbraň mu při potyčce vytrhl a následně Poláka střelbou těžce zranil.

Sám Polák před soudem přiznal, že se za své jednání předcházející konfliktu stydí. Připustil, že vyvolal slovní spor, ale byl to prý trenér, kdo jej fyzicky napadl. Protože se cítil ohrožený, vytáhl zbraň, přičemž se snažil ustupovat. I státní zástupce v závěrečné řeči přiznal, že klíčoví svědci u soudu vypovídali poněkud jinak než v přípravném řízení, a tak nebylo možno postavit na jisto, že Polák střílel s úmyslem vraždit.

Senát v čele s Andreou Svobodovou nakonec Poláka zprostil obžaloby z pokusu vraždy a potrestal jej pouze podmínkou za výtržnictví. Rozsudek ještě není pravomocný, státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. Na svůj proces ještě naopak musí počkat trenér, toho žalobce podezírá ze zabití, za což mu hrozí až deset let vězení.