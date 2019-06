Jan Menšík, Právo

Na problém upozornil případ vražedkyně Petry Janákové, odsouzené k třiceti letům vězení, kterou kvůli šestému měsíci těhotenství musel koncem předminulého týdne propustit na svobodu Krajský soud v Ostravě.

„Zaznamenáváme tendence, že ženy nastupující z ulice se snaží otěhotnět,“ řekla Právu mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová s tím, že se to týká i vězeňkyň, které si za výborné plnění svých povinností a chování vyslouží například několikadenní vycházku za zdi věznice. I ty se během doby, kterou mohou strávit na svobodě, o početí snaží, aby mohly trest přerušit.

Obdobné snahy prý mají i ženy ve výkonu vazby či výkonu trestu, avšak tam je to už mnohem složitější. Po odsouzení jsou ženy umísťovány do ženských věznic, tudíž šance na otěhotnění se výrazně snižuje.

Možností je pronesení čehokoliv, jak spermatu, drog, mobilních telefonů zvenku, což služba při povinné kontrole s velkou pravděpodobností odhalí. Během vazby jsou však ženy často ve věznicích společně s muži, a tedy je snazší si od spoluvězně vyžádat sperma, které si nějakým způsobem předají. Žena si pak tekutinu musí sama zavést a doufat, že takový pokus vyjde, protože šance, že při něm otěhotní, jsou malé.

Kolik takovýchto „úspěchů“ je, nelze podle Kučerové sdělit. Případy propuštění kvůli těhotenství se totiž počítají do kategorie přerušení trestu ze zdravotních důvodů a bylo by prý složité tato čísla vyselektovat. „Nicméně jedná se o jednotky případů,“ doplnila mluvčí.

Ženy si v případě otěhotnění vyslouží zhruba roční propustku na svobodu, případně pokud po šestinedělí otěhotní znovu, opětovný nástup do vězení se znovu může o rok oddálit.

Návštěvy kvůli sexu?

Poslední možností je početí přirozenou cestou. Odsouzení mají za určitých okolnosti možnost tzv. návštěv bez zrakové a sluchové kontroly, kdy se setkání odehrává bez přítomnosti dozorců. Podle Kučerové takovýto typ návštěvy musí schválit vedení věznice.

Jde o určitý benefit, který se uděluje ve výjimečných a opodstatněných případech, jejichž cílem je např. umožnit soukromí rodinám s malými dětmi. O takovouto schůzku mohou požádat i dlouholetí partneři, kteří mezi sebou mají prokazatelné vazby.

Nejde o návštěvy za účelem sexuálního uspokojení, nýbrž se povolují ojediněle za účelem udržení vazeb, sdělila Kučerová. Během pobytu ve vazbě tyto návštěvy možné nejsou vůbec.

To, jakým způsobem ve vazbě otěhotněla Janáková, jasné není. Vražedkyně po svém propuštění tvrdila, že ji znásilnili tři dozorci. Zástupci vězeňské služby, ale i rodina to odmítají, nicméně věc momentálně šetří Generální inspekce bezpečnostních sborů. Kdo je otcem, by měly pomoci určit po narození dítěte testy DNA.

Pokud by se změnila legislativa, nemusela by vězeňská služba těhotné odsouzené propouštět na svobodu. Podle jejího šéfa Petra Dohnala by se totiž ve věznicích dokázali postarat i o těhotné ženy.

„Bez právní úpravy se budou tyto pokusy opakovat. Nyní platná právní úprava je již přežitá, máme oddělení matek s dětmi,“ řekl Dohnal před časem pro Blesk.cz. Resort spravedlnosti ale zatím o novelizaci neuvažuje. V českých věznicích je v současnosti 1583 odsouzených a dalších 115 obviněných žen.