Za cestu stovky eur a platba předem, popsal uprchlík soudu v Lounech pašování lidí

Cesta z Maďarska do Německa vyšla migranta v roce 2015 na 600 až 800 eur (cca 15 až 20 tisíc korun), tak to alespoň stojí ve výpovědi jednoho z nich, která zazněla v pondělí u Okresního soudu v Lounech. Soud pokračoval v projednávání případu pašování lidí. Uprchlíky měla převážet skupina pěti lidí, hlavou měl být Egypťan Mohamed Tahier Sayed Mohamed Hassan. Obžalovaným hrozí až 8 let vězení.