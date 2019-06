kub, Novinky

Gubin je souzený jako uprchlý, v minulosti totiž i přes slib spolupráce se soudem utekl pro propuštění z vazby do Ruska. Za usmrcení z nedbalosti může strávit až osm let ve vězení, soud ale může čin překvalifikovat na obecně ohrožení. V tom případě by mohl dostat Rus i dvacetiletý, případně výjimečný trest.

Trestní senát vyslechl znalce v oboru lékařství, kteří prováděli pitvu zemřelé dívky. Oběť nehody podle nich utrpěla rozsáhlá devastující zranění po celém těle jako zlomeniny, potrhané tkáně a otok mozku.

Jako příčinu smrti označili odborníci těžké zranění hlavy a míchy v oblasti krku včetně zlomených obratlů. „Smrt slečny se nedala žádnou pomocí odvrátit,“ uvedli znalci v posudku.

Soudkyně měla původně v plánu vynést rozsudek, nakonec jednání odročila na žádost Gubinova obhájce Leonida Kušnarenka na červenec. Důvodem bylo jeho jednání s klientem o odškodném, aby se jako obhájce pokusil zlepšit jeho situaci v trestní řízení tím, že obžalovaný projeví vůli platit.

Poškozená kolumbijská rodina požaduje zhruba čtyřmilionové odškodné, přičemž podle advokáta Gubin slibuje zaplatit dva miliony nyní co nejdříve a zbytek v horizontu tří roků.

Cizinec obviněný z novoroční nehody v Praze a jeho advokát se vyjadřují po lednovém propuštění muže z vazby (4. ledna 2018)

Žalobkyně s návrhem nesouhlasila a zdůraznila, že Gubin podle ní jen slibuje. Podobným způsobem se zaručil, že bude spolupracovat se soudem, ale nakonec utekl. Soudkyně ale návrhu obhajoby vyhověla s tím, že musí do poloviny července dodat potvrzení o slíbeném vývoji.

Gubin zabil tehdy šestadvacetiletou turistku z Kolumbie na Nový rok 2018 nad ránem svým Mercedesem S500 v centru Prahy, přímo před budovou pražského městského soudu. Předtím popíjel alkoholické nápoje, které zkombinoval s antidepresivy. Poté nasedl do auta a vyrazil do ulic centra města. Během své zběsilé jízdy centrem nerespektoval zákazové značky nebo maximální dovolenou rychlost.

Po půl třetí ráno najel na přechodu do pěti lidí, z nichž šestadvacetiletá Kolumbijka nestihla uskočit, Gubin do ní narazil a žena na místě zemřela. Policie Gubina na místě zadržela, nadýchal 2,28 promile.

Na policii poté Rus uvedl, že si samotnou nehodu vzhledem ke svému stavu nepamatuje, svou vinu na tragédii nicméně nakonec doznal. Po nehodě skončil ve vazbě, odkud byl po zaplacení milionové kauce propuštěn. Nejprve sliboval, že bude spolupracovat s vyšetřovateli, že se nebude vyhýbat trestnímu stíhání a podobně. Nakonec ale utekl do vlasti a odmítá se vrátit.