Aleš Honus, Právo

Polská firma, které kamion patřil, měla přitom na částku 35 milionů pojištěn jak tahač, tak i návěs. České dráhy v žalobě tvrdily, že mají nárok jak na plnění ze zákonného pojištění tahače, který zůstal chybou řidiče stát na přejezdu, tak z pojištění návěsu, do kterého vlak narazil. V tom případě by pojistné plnění činilo 70 milionů.

Okresní soud v Novém Jičíně ale žalobu nyní zamítl s tím, že nehoda vznikla v souvislosti s provozem tahače, nikoliv připojeného vozidla.

„Návěs byl vlečen tahačem, nebyl tedy samostatně v provozu. Šlo o vlečené vozidlo, které bylo součástí vozidla vlekoucího,“ řekla soudkyně.

Jiná situace by podle ní byla, kdyby se návěs stal součástí nehody v situaci, kdy by nebyl zapojen – například v případě, že by se dal do pohybu vlivem špatného zabrzdění. „Ani fakt, že tažené vozidlo bylo při nehodě od vozidla tažného odtrženo, na tom nemůže nic měnit,“ řekla soudkyně.

ČD se nejspíš odvolají

Nehoda se stala 22. června roku 2015 ve Studénce na Novojičínsku. Zemřeli při ní tři lidé a dalších 18 bylo zraněno. Nejhůře dopadl strojvedoucí, který přišel o obě nohy. Škoda činila 215 milionů korun, takže i kdyby České dráhy se žalobou uspěly, získaných 70 milionů by pokrylo jen část skutečné škody.

České dráhy se zatím k rozsudku nevyjádřily, jejich zástupce se ze čtvrtečního jednání omluvil, takže se čeká, až dráhy rozsudek obdrží.

Vzhledem k dřívějším vyjádřením jejich zástupců je velmi pravděpodobné, že se proti soudnímu verdiktu odvolají, a nelze vyloučit, že případ skončí až u Nejvyššího soudu.