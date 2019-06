Manžela uštknutého hadem vezla žena do nemocnice, na dálnici čekal vrtulník

Vrtulníkem převáželi ve čtvrtek královéhradečtí záchranáři do nemocnice 51letého muže, kterého uštkl jedovatý had. Nejdřív ho vezla manželka autem do nemocnice, záchranka ale vzhledem k ohrožení života muže prudkým jedem urychlila cestu pomocí vrtulníku. Podle prvotních informací se jednalo o silně jedovatou zmiji paví.